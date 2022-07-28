Великобритания обеспокоена риском ядерной войны с Китаем
Советник Великобритании по национальной безопасности сыр Стивен Лавгроув заявил, что его страна озабочена расширением и модернизацией ядерного арсенала Китая.
Он сказал, что пренебрежение КНР к соглашениям о контроле над вооружениями является пугающей перспективой.
Сэр Стивен предупредил, что у мира больше нет гарантий времен холодной войны, которые предотвращали ядерную войну с СССР и повышали вероятность неконтролируемого конфликта между Китаем и Западом.
По его словам, мир вступает в новую эру распространения угроз генетического оружия, космических систем и лазеров.
Лавгроув подчеркнул, что стратегическая стабильность находится под угрозой и призвал задуматься о новом порядке безопасности.
В своем выступлении сэр Стивен предупредил, что Китай может ввергнуть мир в конфликт посредством разработки гибридного оружия, а не только ядерного.
Ранее претендент на пост премьер-министра Великобритании Лиз Трасс заявила, что ее страна должна обеспечить наличие явных преимуществ для того, чтобы оставаться членом Содружества, и предложить странам четкую альтернативу растущему пагубному влиянию Пекина.
Ее конкурент Риши Сунак назвал Китай самой большой угрозой для Великобритании и пообещал закрыть все Институты Конфуция в британских университетах.
Опубликовано: Светлана Репина
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