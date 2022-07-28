ВВП США упал еще на 0,9 процента во втором квартале, но власти не признают рецессию

Производство уже испытало падение на 1,6% в течение первых трех месяцев года, опасность рецессии актуальна, как никогда.

Валовой внутренний продукт (ВВП) США снова сократился во втором квартале на 0,9% в годовом исчислении, что увеличивает риски того, что крупнейшая экономика мира погрузится в рецессию.

Согласно данным, опубликованным в четверг Министерством торговли, в первом квартале ВВП сократился на 1,6%.

Общепринятое определение рецессии — это два последовательных квартала снижения ВВП, но многие экономисты, а также администрация Байдена утверждают, что экономика не обязательно находится в рецессии, из-за других более благоприятных показателей, таких как, к примеру, занятость населения.

Министерство торговли заявило, что снижение ВВП отражает снижение инвестиций в бизнес и покупок жилья. Федеральные, государственные и местные органы власти также сократили расходы.

Потребление сохранилось благодаря расходам на услуги, цены на которые, выросли из-за инфляции.