ВВП США упал еще на 0,9 процента во втором квартале, но власти не признают рецессию
Производство уже испытало падение на 1,6% в течение первых трех месяцев года, опасность рецессии актуальна, как никогда.
Валовой внутренний продукт (ВВП) США снова сократился во втором квартале на 0,9% в годовом исчислении, что увеличивает риски того, что крупнейшая экономика мира погрузится в рецессию.
Согласно данным, опубликованным в четверг Министерством торговли, в первом квартале ВВП сократился на 1,6%.
Общепринятое определение рецессии — это два последовательных квартала снижения ВВП, но многие экономисты, а также администрация Байдена утверждают, что экономика не обязательно находится в рецессии, из-за других более благоприятных показателей, таких как, к примеру, занятость населения.
Министерство торговли заявило, что снижение ВВП отражает снижение инвестиций в бизнес и покупок жилья. Федеральные, государственные и местные органы власти также сократили расходы.
Потребление сохранилось благодаря расходам на услуги, цены на которые, выросли из-за инфляции.
Опубликовано: Тарас Медведев
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