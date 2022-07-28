Режиссёр Линч посоветовал «Зеленскому» выпить пива с Путиным
Американский кинорежиссёр Дэвид Линч в разговоре с пранкерами, которые представились Зеленским, рассказал как прийти к миру с Россией.
В четверг, 28 июля 2022 года, российские пранкеры обратились к американскому кинорежиссёру Дэвиду Линчу от имени президента Украины Владимира Зеленского и обсудили пути решения украинского конфликта.
Во время разговора Линч посоветовал «Зеленскому» прекратить вести боевые действия на Донбассе и устроить «виртуальный ужин» с Путиным, где они бы выпили «по паре кружек пива», что помогло бы президентам России и Украины, по мнению режиссёра, решить украинский вопрос мирным способом.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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