Эстония прекратила выдачу студенческих и рабочих виз россиянам и белорусам

Парламент Эстонии принял решение о прекращении выдачи виз для обучения и работы гражданам Российской Федерации и Беларуси.

28 июля пресс-служба правительства Эстонии сообщила об изменениях в правилах выдачи виз для въезда в Эстонскую Республику с целью обучения и трудоустройства для граждан Беларуси и РФ.

Согласно заявлению эстонского парламента, выдача студенческих и рабочих виз для россиян и белорусов прекращается, теперь трудоустройство для жителей Беларуси и России будет возможно лишь при наличии действующей эстонской визы.