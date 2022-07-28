Эстония прекратила выдачу студенческих и рабочих виз россиянам и белорусам

Парламент Эстонии принял решение о прекращении выдачи виз для обучения и работы гражданам Российской Федерации и Беларуси.

28 июля пресс-служба правительства Эстонии сообщила об изменениях в правилах выдачи виз для въезда в Эстонскую Республику с целью обучения и трудоустройства для граждан Беларуси и РФ.

Согласно заявлению эстонского парламента, выдача студенческих и рабочих виз для россиян и белорусов прекращается, теперь трудоустройство для жителей Беларуси и России будет возможно лишь при наличии действующей эстонской визы.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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