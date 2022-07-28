В "Нафтогаз Украины" объявили о дефолте по еврооблигациям - это может стать началом цепной реакции
23 июня междурнародное рейтинговое агентство Fitch опустила долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с "ССС" до "С" - то есть до самой низкой ступени перед дефолтом.
В стате немецких журналистов издания Frankfurter Allgemeine Zeitung говорится о том, что в ближайшем будущем Украина окажется в ситуации дефолта.
«Западные правительства помогают Украине миллиардными грантами и обязательствами. Также, вероятно, будут проведены консультации с частными кредиторами. Но рейтинговые агентства уже вынесли свой вердикт платежеспособности страны: они ставят под сомнение принципиальную способность Украины обслуживать долгосрочный долг в иностранной валюте»
На днях крупнейшая государственная украинская компания "Нафтогаз Украины" уже заявила о дефолте по еврооблигациям.
По мнению американского издания The Wall Street Journal, этот факт может положить начало цепной реакции.
Опубликовано: Храмова Оксана
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