Сладкий кризис в Польше: куда исчез сахар с полок магазинов

Польские граждане с ужасом заметили, что с прилавок магазинов исчез сахар, однако польские власти уверяют, что все хорошо, но так ли это?

Не только на белорусском рынке исчез сахар - это коснулось и Польши.

Поляки теперь негодуют не только по поводу отсутствия тепла, сахар резко также исчез с полок. Белый песок исчез как в маленьких магазинах, так и в крупных торговых сетях типа Biedronka, Lidl, Wierzejki, Auchan, Aldi.

Иногда конечно он появляется, но на него установлен лимит - до 10 пачек на одного гражданина Польши. Стоимость также изменилась - если сейчас сахар стоит около 5 злотых, то теперь есть риск, что он будет стоит все 7.

Конечно данный факт не мог не взволновать граждан Польши. Вице-премьер Польши по сельскому хозяйству Хенрик Ковальчик прокомментировал, что данная проблема связана напрямую и проблемой поставок и транспортировки продукта. Также он сказал, что в Польше сахара хватает и обеспечены будут все граждане.

Одной из основных причин дефицита белого песка является сезон заготовок, поэтому нехватка скоро должна прекратиться.