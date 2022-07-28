Митрофанова заявила о готовности России возобновить поставки газа в Болгарию

Российский дипломат Элеонора Митрофанова сообщила, что при желании Болгарии, Россия готова возобновить экспорт газа в Софию

28 июля чрезвычайный и полномочный посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова в своём пресс-релизе сообщила о возможности возобновление поставок российского газа в Республику Болгарию.

Митрофанова пояснила, что договор болгарской стороны с «Газпромом» до сих пор действителен, поэтому, при желании правительства Болгарии, Российская Федерация готова поставлять сжиженный природный газ в Софию.