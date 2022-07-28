Митрофанова заявила о готовности России возобновить поставки газа в Болгарию
Российский дипломат Элеонора Митрофанова сообщила, что при желании Болгарии, Россия готова возобновить экспорт газа в Софию
28 июля чрезвычайный и полномочный посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова в своём пресс-релизе сообщила о возможности возобновление поставок российского газа в Республику Болгарию.
Митрофанова пояснила, что договор болгарской стороны с «Газпромом» до сих пор действителен, поэтому, при желании правительства Болгарии, Российская Федерация готова поставлять сжиженный природный газ в Софию.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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