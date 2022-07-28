Бербок раскритиковала Грецию за нарушение законодательства о беженцах

Министр иностранных дел ООН Анналена Бербок раскритиковала незаконный отказ беженцам на внешней границе ЕС в Греции и призвала к систематическим расследованиям.

«Если мы обратим внимание, то наши ценности гибнут в Средиземном море», — сказала она после посещения лагеря беженцев недалеко от Афин и агентства по охране границы Frontex в порту Пирей.

Европейские ценности также должны применяться на внешней границе ЕС.

«Часто речь идет о самых слабых: о мужчинах и женщинах, которые годами находятся в бегах, о маленьких детях», — подчеркнул Бербок.

Организации по оказанию помощи в течение многих лет критикуют греческих пограничников за то, что они систематически оттесняют мигрантов обратно в Турцию, чтобы они не просили убежища в Греции. Также в СМИ неоднократно появляются сообщения о так называемых откатах, в причастности к которым также обвиняют Frontex. Тотальные отказы лицам, ищущим защиты на внешних границах, являются незаконными в соответствии с международным правом.

Но Бербок также призвал к большей поддержке Греции в обеспечении безопасности внешней границы ЕС и к созданию совместной европейской морской спасательной службы для спасения тонущих беженцев, пытающихся попасть в Европу через Средиземное море. В настоящее время на себя эту задачу берут НГО.

Но Бербок потребовал: «В среднесрочной перспективе эта задача должна снова стать государственной задачей».

По данным агентства по делам беженцев УВКБ ООН, с начала года около 6250 человек смогли пересечь границу на северо-востоке Греции или переправиться на лодке с западного побережья Турции на греческие острова. Были аварии и смертельные случаи. Афины и Анкара обвиняют друг друга в таком положении дел.

В начале своего визита в Грецию Бербок почтила память жертв немецкой оккупации во время Второй мировой войны. Политик Зеленых бывшую тюрьму нацистского штаба, где в период с 1941 по 1944 год были заключены и подвергнуты пыткам тысячи бойцов сопротивления и мирных жителей. Затем она возложила цветы к Мемориалу Холокоста в Афинах.

Бербок заявила, что «никогда нельзя подводить черту» под нацистским прошлым. Но она также подтвердила неприятие Германией требований Греции о возмещении ущерба по контрибуциям. Греция, как и Польша, продолжает предъявлять требования о компенсации и призывает к переговорам по этому поводу.

Германия же считает вопрос закрытым и имеет в виду Соглашение «два плюс четыре» о внешнеполитических последствиях воссоединения Германии 1990 года.

В пятницу Бербок проведет переговоры с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом и министром иностранных дел Никосом Дендиасом в Афинах. Затем она отправляется в Турцию.

Визит к двум партнерам по НАТО важен для нее, особенно в эти трудные времена, когда Россия пытается расколоть западный альянс, заявил политик в интервью газете Ta Nea. «Сплоченность между союзниками по НАТО и европейскими партнерами как никогда важна», - отметила Бербок.

Отношения между членами НАТО Грецией и Турцией в последнее время резко ухудшились. Анкара бросает вызов суверенитету греческих островов в восточной части Эгейского моря, таких как Родос, Самос и Кос, и призывает греческих военных покинуть их.

Турция подчеркивает свои требования пролетами турецких истребителей над обитаемыми греческими островами. Греция оправдывает размещение войск наличием многочисленных десантных кораблей на западном побережье Турции. Спор о природном газе на морском шельфе в Кипре, также остается нерешенным.