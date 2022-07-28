Депутат Думы обратился к главе ФСБ с просьбой запретить «Би-2» въезд в Россию

Парламентарий Дмитрий Кузнецов заявил, что участники группы "Би-2" с началом спецоперации РФ на Украине "заняли активную антироссийскую позицию".

Парламентарий Дмитрий Кузнецов обратился с просьбой к руководителю ФСБ Александру Бортникову о рассмотрении возможности запрета въезда в Россию для солистов группы "Би-2", сообщает Рамблер со ссылкой на ТАСС.

По словам депутата фракции "Справедливая Россия - За правду", участники группы "Би-2" с началом спецоперации РФ на Украине "заняли активную антироссийскую позицию".

Как стало известно из СМИ, участники группы уволили несколько своих сотрудников за поддержку спецоперации, и выпустили клип на песню, имеющую российско-украинский политический подтекст. Кроме того, группа отменила концерт в Омске из-за баннера с литерой Z, сообщается в письме депута, текст котолрого имеется в ТАСС.

Ранее ФСБ запретили въезд в Россию артистам, которые не имеют российского гражданства и выступают с антироссийскими заявлениями. По словам Кузнецова, солисты "Би-2" в интервью не раз подчеркивали, что не граждане РФ.

При этом у них заявлены концерты на территории РФ и "они продолжают вести антироссийскую политику, выступая против российской армии", говорится в письме.