В Голландии фермеры блокировали автотрассу, чтобы приготовить барбекю

Движение между городами Вирден и Энсхеде в Нидерландах было остановлено в обе стороны из-за своеобразного протеста фермеров, которые уже два месяца не дают покоя властям.

Полиция попросила фермеров не создавать пробки своими тракторами, но они решили пойти дальше.

Протестующие решили приготовить барбекю прямо на трассе, что и сделали. При этом, когда их пытались выпроводить они заявили, что ждут своих сменщиков, таких же протестующих фермеров, которые голодные и тоже скоро присоединяться к трапезе.

Фермеры в Голландии протестуют против поправок в экологическом законодательстве, которые в два раза ограничивают выбросы метана. По оценке фермеров, этот законопроект уничтожит небольшие фермы, коорые не смогут себе позволить дорогостоящие очистные сооружения.