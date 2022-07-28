Директор Юрия Шатунова озвучил результаты судмедэкспертизы
Директор известного музыканта и члена группы "Ласковый май" рассказал о результатах вскрытия, которое было сделано после его смерти. Оказывается у артиста была еще одна болезнь.
Уже месяц нет с нами нашего любимого музыканта Юрия Шатунова, который умер от обширного инфаркта, но споры и пересуды о его смерти так и не утихают.
Все друзья и родственники артиста обвинили его бывшего продюсера Андрея Разина в летальном исходе певца.
Однако сам Разин считает, что Юрию помогли уйти на тот свет его хороший друг Сергей Кузнецов и первый директор Аркадий Кулешов, создатель группы "Ласковый май".
По словам Разина именно они накачивали Шатунова различными транквилизаторами и требовали его выступлений для получения гонораров.
Сам Кудряшов не стал отмалчиваться и прокомментировал обвинения: он отметил, что врожденных болезней сердца у музыканта нет, только была язва желудка, которая периодически могла воспалиться.
«После вскрытия тела патологоанатомом, были выявлены следующие результаты: образовавшийся тромб оказался достаточно свежий - год-полтора. Врожденные болезни у артиста отсутствует. Военную службу он не проходил в связи с язвой. Поэтому сердечные болезни - это вранье и пиар Разина. Юрий был практически здоров.«, — рассказал Кудряшов в недавнем интервью.
Опубликовано: Силивончик Алина
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