Директор Юрия Шатунова озвучил результаты судмедэкспертизы

Директор известного музыканта и члена группы "Ласковый май" рассказал о результатах вскрытия, которое было сделано после его смерти. Оказывается у артиста была еще одна болезнь.

Уже месяц нет с нами нашего любимого музыканта Юрия Шатунова, который умер от обширного инфаркта, но споры и пересуды о его смерти так и не утихают.

Все друзья и родственники артиста обвинили его бывшего продюсера Андрея Разина в летальном исходе певца.

Однако сам Разин считает, что Юрию помогли уйти на тот свет его хороший друг Сергей Кузнецов и первый директор Аркадий Кулешов, создатель группы "Ласковый май".

По словам Разина именно они накачивали Шатунова различными транквилизаторами и требовали его выступлений для получения гонораров.

Сам Кудряшов не стал отмалчиваться и прокомментировал обвинения: он отметил, что врожденных болезней сердца у музыканта нет, только была язва желудка, которая периодически могла воспалиться.