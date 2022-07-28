На суд зрителей предствлен первый официальный трейлер нового фильма о Мэрилин Монро

В ролике можно увидеть сцены из фильма "Блондинка", главных героев картины. Часть эпизодов снята в черно-белом варианте, остальные сделаны в цвете.

Режиссером картины стал Эндрю Доминик ("Ограбление казино", Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса"), роль голливудского секс-символа 50-х сыграла неподражаемая Ана де Армас.

Фильм снят по книге Джойс Кэрол Оутс с одноименным названием. "Блондинка" - это, по словам создателей, художественный вымысел, творческое переосмысление истории жизни Мэрилин Монро. Называть фильм биографическим не стоит, как считают сами авторы.

Вместе с Аной де Армас ("Достать ножи", "Бегущий по лезвию 2049") в проекте можно увидеть Бобби Каннавале ("Винил", "Подпольная империя"), Эдриен Броуди ("Пианист"), Сару Пэкстон ("Аквамарин", "Последний дом слева").

По словам режиссера, у него была цель создать глубоко личную и очень трагичную картину о Норме Джин.

Он хотел поведать историю о том, как в жизни, находясь под пристальным вниманием публики, закомплексованной девушке с надломленной психикой постоянно приходилось играть роль своей полной противположнсти - всеобщей любимицы, улыбчивой, жизнерадостной и обворожительной Мэрилин Монро.

Эндрю Доминик

"Она — глубоко травмированный человек, и её травма заставляет её разделять своё публичное и личное «я». Так бывает со всеми, но когда речь идёт о знаменитости, то конфликт между ними становится достоянием общественности — а это травмирует ещё больше.

Фильм во многом посвящён её взаимоотношениям с самой собой и своим образом Мэрилин, который одновременно служит для неё «бронёй» и угрожает поглотить её."

Впервые картина будет показана на международном венецианском кинофестивале. 28 сентября "Блондинку" представит зрителям Netflix.