На суд зрителей предствлен первый официальный трейлер нового фильма о Мэрилин Монро
В ролике можно увидеть сцены из фильма "Блондинка", главных героев картины. Часть эпизодов снята в черно-белом варианте, остальные сделаны в цвете.
Режиссером картины стал Эндрю Доминик ("Ограбление казино", Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса"), роль голливудского секс-символа 50-х сыграла неподражаемая Ана де Армас.
Фильм снят по книге Джойс Кэрол Оутс с одноименным названием. "Блондинка" - это, по словам создателей, художественный вымысел, творческое переосмысление истории жизни Мэрилин Монро. Называть фильм биографическим не стоит, как считают сами авторы.
Вместе с Аной де Армас ("Достать ножи", "Бегущий по лезвию 2049") в проекте можно увидеть Бобби Каннавале ("Винил", "Подпольная империя"), Эдриен Броуди ("Пианист"), Сару Пэкстон ("Аквамарин", "Последний дом слева").
По словам режиссера, у него была цель создать глубоко личную и очень трагичную картину о Норме Джин.
Он хотел поведать историю о том, как в жизни, находясь под пристальным вниманием публики, закомплексованной девушке с надломленной психикой постоянно приходилось играть роль своей полной противположнсти - всеобщей любимицы, улыбчивой, жизнерадостной и обворожительной Мэрилин Монро.
Эндрю Доминик
"Она — глубоко травмированный человек, и её травма заставляет её разделять своё публичное и личное «я». Так бывает со всеми, но когда речь идёт о знаменитости, то конфликт между ними становится достоянием общественности — а это травмирует ещё больше.
Фильм во многом посвящён её взаимоотношениям с самой собой и своим образом Мэрилин, который одновременно служит для неё «бронёй» и угрожает поглотить её."
Впервые картина будет показана на международном венецианском кинофестивале. 28 сентября "Блондинку" представит зрителям Netflix.
Опубликовано: Храмова Оксана
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