Си Цзиньпин угрожал Байдену во время переговоров о Тайване

Лидер Китая Си Цзиньпин угрожал Джо Байдену во время сегодняшних переговоров о Тайване.

Вечером 28 июля состоялись телефонные переговоры Джо Байдена и главы Китая Си Цзиньпина, которые продлились свыше двух часов. В ходе беседы лидеры США и КНР обсудили возможную скорую поездку спикера американской палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. Примечательно, что накануне США отправили группу военных кораблей и авианосец к берегам Китая для патрулирования ситуации на Тайване.

В беседе с Байденом Си Цзиньпин предостерёг американского лидера от вмешательства во внутренние дела Тайваня, заверив, что "играющий с огнём сам себя подожжёт".