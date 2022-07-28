Диетолог Джули Аптон назвала неожиданные эффекты от употребления груш
Груши – сладкие фрукты, которые едят живьем, добавляют в закуски и многие блюда. Специалисты рекомендуют употреблять их вместе с кожицей, в которой содержатся антиоксиданты.
Диетолог Джули Аптон отмечает, что груши служат отличным источником витамина С и клетчатки. При этом фрукты низкокалорийные. Они также содержат калий, снижающий кровяное давление.
У груши низкий гликемический индекс, она снижает риск развития сахарного диабета. Благодаря антоцианам она сокращает вероятность многих хронических заболеваний.
В грушах содержатся флавоноиды, которые нейтрализуют свободные радикалы и блокируют воспалении. Фрукт благотворно влияет на состояние сосудов, снижает риск развития рака и сердечных заболеваний.
Флавоноиды снижают симптомы астмы, сокращают частоту приступов. Эти фрукты замедляют процессы страрения.
За счет клетчатки груша надолго сохраняет чувство сытости. В сочетании с низкой калорийностью этот фрукт становится идеальным для желающих похудеть.
Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Nutrition, женщины, которые включали в рацион груши, сбрасывали вес быстрее, чем те, кто этого не делал.
К тому же груша снижает тягу к сладкому, уменьшает вероятность нездоровых перекусов и помогает придерживаться диеты без срывов.
Опубликовано: Светлана Репина
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