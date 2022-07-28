Си Цзиньпин призвал Джо Байдена не «играть с огнем» в Тайване
«Те, кто играет с огнем, в конечном итоге обжигаются», — сказал президент Китая своему американскому коллеге во время двухчасового разговора, сообщают китайские СМИ.
Си Цзиньпин и Джо Байден провели двухчасовую «искреннюю и всестороннюю» беседу в четверг (28 июля), в ходе которой китайский президент предупредил своего американского коллегу, чтобы США не «играли с огнем» в отношении Тайваня.
«Те, кто играет с огнем, в конечном итоге обжигаются», — сказал Си Байдену, сообщает агентство Синьхуа.
«Я надеюсь, что американская сторона полностью это понимает», — добавил он. По данным агентства, «два лидера сочли, что их телефонный разговор был искренним и обстоятельным».
Опубликовано: Тарас Медведев
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