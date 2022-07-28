Забастовка среднего класса стала феноменом Китая

Уверенность китайцев из среднего класса, в обещаниях Пекина постоянно растущего процветания ослабевает, поскольку они все больше расплачиваются за экономический спад в стране после десятилетий роста, подпитываемого долгами.

Об этом свидетельствуют банковский кризис и ипотечный бойкот в стране. Политолог из Университета Джорджа Вашингтона Брюс Диксон говорит, что это новый феномен, отличный от забастовок рабочих и фермеров.

Это люди, у которых есть очень законное недовольство тем, что они вложили свои деньги, а строители не закончили свои дома, чтобы иметь возможность переехать в них. И последнее средство — перестать платить.

Вместо того, чтобы принять соответствующие меры, китайское правительство сделало несколько шагов, которые еще больше подорвали доверие к нему.

Например, в смартфонах граждан коды, показывающие статус риска заражения COVID-19, вдруг поменялись на красные. Это было сделано, чтобы предотвратить участие людей в протестах.

По данным онлайн-подсчета растущей забастовки, от провинции Ляонин на севере до провинции Гуандун на юге китайские покупатели жилья угрожают бойкотировать выплаты по ипотечным кредитам примерно за 320 недостроенных жилых домов в более чем 100 населенных пунктах.

В основе бойкота, разразившегося в последние недели, лежат сомнения покупателей в том, что застройщики, погрязшие в долгах, когда-нибудь достроят свои обещанные дома.

И хотя ипотечный бойкот по-прежнему представляет собой небольшую долю общего рынка ипотечного кредитования, эта и другие долговые проблемы могут ухудшиться, если экономический спад в Китае продолжится.