"Пиноккио" глазами Гильермо дель Торо: реалистичная история деревянного мальчика во времена фашистской Италии

Кукольный анимационный фильм от режиссера "Лабиринта фавна", "Формы воды", "Хеллбоя" выйдет в декабре 2022 года. В июне журнал Vanity Fair опубликовал кадры из нового проекта и представил интервью с его создателем.

По словам режиссера, его вдохновляли две истории: о деревянном мальчике и о монстре Франкенштейне. В центре внимания извечный конфликт отцов и детей. А также автор старается раскрыть в фильме такое понятие, как "человечность".

Гильермо дель Торо

"Меня всегда интриговало, как связаны между собой «Пиноккио» и «Франкенштейн». Обе истории рассказывают о ребёнке, который вдруг попадает в этот мир. Их обоих создали отцы, которые считают, что они самостоятельно разберутся, что такое хорошо и что такое плохо, узнают ответы на все базовые вопросы этики, морали, любви, жизни. Думаю, что и для меня именно таким было детство. Нужно было справляться самому, имея совсем ограниченный опыт"

В фильме нет сюжета о том, как Пиноккио желает превратиться в "настоящего мальчика". Создатель дает установку: чтобы быть человеком, нужно выполнять единственное важное условие - вести себя по-человечески. Нет нужды становиться кем-то еще, играть роль, чтобы тебя полюбили.

Режиссер отметил, что его проект отличается от диснеевской версии 1940 года. Заметить разницу можно будет в самих поднимаемых темах, в анимации и окружающей героев обстановке. По словам дель Торо, его творение - это "кукольный фильм о куклах".

Сюжет "Пиноккио" развивается в Италии, во время прихода к власти фашистов. В фильме мало фантастики, он максимально приближен к реальной жизни. Так было задумано автором.

Сам Пиноккио - один из немногочисленных элементов волшебного мира. Нет ни говорящих котов и лис, нет Острова Удовольствий, и деревянный мальчик не будет здесь превращаться в осла.

Главному герою придется противостоять злодеям: марионеточнику графу Вольпе и местному подеста. Первый хотел заставить Пиноккио выступить на его карнавале, второй желал сделать из мальчика безупречного солдата для армии фашистов.

Важный момент в истории - отношения между Джепетто и его созданием Пиноккио. Столяр в лице деревянного мальчишки хотел создать себе замену погибшему сыну.

Гильермо дель Торо:

"Он молил о том, чтобы получить ещё один шанс стать отцом, но не понимает, что какая-то часть духа его сына вернулась к нему в образе этого упрямого мальчика. И главный конфликт между Джепетто и Пиноккио состоит в том, что Джепетто хотел вернуть Карло, послушного и тихого паренька, и никак не может понять хулиганистого и жизнерадостного Пиноккио"

Озвучивать героев нового фильма о деревянном мальчике будут Кейт Бланшетт, Дэвид Брэдли, Юэн Макгрегор, Грегори Манн, Тильда Суинтон.