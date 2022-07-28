Newsweek: Россия хочет уничтожить американские реактивные системы HIMARS

Американская журналистка Зои Строжевски написала в статье, что Россия намеревается уничтожить американские реактивные системы HIMARS в ближайшее время.

Военная тематика никак не может отпустить общественность. Одной из нашумевших тем последних дней стала реактивная система залпового огня HIMARS. США берегут ее как могут и передав ее Украине надеются, что смогут с помощью нее противостоять России.

Американская журналистка Зои Строжевски практически уверена в том, что Россия будет делать попытки, чтобы уничтожить эту технику с помощью своей секретной разработки, правда что за она девушка так и не уточнила.

Но не смотря на это журналистка уверена, что Россия будет держать удар и уничтожит реактивную систему, о чем она поделилась в своей статье.

Видимо выводы были сделаны исходя из комментария данной ситуации экспертом Сергеем Леньковым, который сказал, что с помощью специалистов военным удалось взломать ракетную систему.

С помощью тайной разработки можно за секунды определять местоположение запусков ракет с дальних дистанций.

Аналитик признался, что пока не может раскрыть всех секретов по этой разработке.