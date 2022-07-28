NBC: Вашингтон охватил гуманитарный кризис из-за наплыва мигрантов

Мэр Вашингтона Мюриел Баузер попросила помощи нацгвардии США из-за ситуации с мигрантами, которая достигла критического уровня.

В четверг, 28 июля 2022 года, американский новостной канал NBC News заявил, что мэр округа Колумбия Мюриел Баузер обратилась за помощью в борьбе с мигрантами в Вашингтоне к главе Министерства обороны США Ллойду Остину.

Согласно информации телеканала, Баузер надеется, что национальная гвардия США поможет спасти Вашингтон от бесчисленного количества мигрантов, которые стали причиной начала гуманитарного кризиса в столице Соединённых Штатов.