NBC: Вашингтон охватил гуманитарный кризис из-за наплыва мигрантов
Мэр Вашингтона Мюриел Баузер попросила помощи нацгвардии США из-за ситуации с мигрантами, которая достигла критического уровня.
В четверг, 28 июля 2022 года, американский новостной канал NBC News заявил, что мэр округа Колумбия Мюриел Баузер обратилась за помощью в борьбе с мигрантами в Вашингтоне к главе Министерства обороны США Ллойду Остину.
Согласно информации телеканала, Баузер надеется, что национальная гвардия США поможет спасти Вашингтон от бесчисленного количества мигрантов, которые стали причиной начала гуманитарного кризиса в столице Соединённых Штатов.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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