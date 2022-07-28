Эксперты рассказали как отличить питьевой спирт от технического
В этой статье мы подскажем вам как отличить этиловый спирт от технического и не допустить отравления организма метанолом.
Технический спирт он же метанол при попадании в организм человека очень опасен для здоровья даже в очень маленьких дозах. Чтобы получить большое отравление достаточно 5-10 мл, а для летального исхода - 30 мл.
В качестве пищевого спирта считается этиловый или медицинский. Отравление спиртом проблема очень распространенная проблема во всем мире, которая ведет гибель многих людей.
Чтобы быть уверенным, что алкоголь качественный, лучше всего его покупать в проверенных магазинах. Также существуют некоторые способы, которые помогут отличить метанол от этилового спирта:
- Поджечь спирт. Способ, который позволяет проверить наверняка. Если цвет пламя синий, можно смело утверждать, что перед вами этанол, если оттенок зеленый - это яркий признак метанола.
- Опустить в спирт картофель. Для этого метода потребуется отрезать от картофеля дольку в бутыль со спиртом на 2-3 часа. Если цвет не изменится, и не появилось даже оттенка, то это этиловый спирт. Если же цвет будет переходить в сторону розового, то это метанол.
- Добавить в спирт раскалённую медь. Небольшой кусок медной проволоки раскалить на огне, и положить в тару со спиртом. Если не возник запах, то это этанол, но если есть неприятный резкий запах, то это точно метанол.
Опубликовано: Силивончик Алина
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