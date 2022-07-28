Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова сказала, российский власти дали положительный ответ на поставки газа в страну, но болгарские власти также должны расплачиваться российскими рублями, так как установлено для всех.

Также посол уточнила, что договор “Газпрома” имеет силу в Болгарии до декабря месяца.

“Договор составлен до конца этого года. Здесь главное согласованность и нормальные политические взаимоотношения. Властям Болгарии стоит всерьез задуматься о будущем, чтобы не случилось проблем”, – сказала Митрофанова.

До этого высказывания "Булгаргаз" уже выпустил несколько уведомлений о повышении стоимости на тепло в размере 53,7%, т.к. голубого топлива катастрофически не хватает.

Когда на собрании Евросоюз предложил снизить потребление газа, то все возмутились и задались вопросом: а не стоит ли всем начать меньше есть, чтобы не допустить голодовки.

В ответ на предложение Еврокомиссии сократить потребление газа, чтобы избежать топливного кризиса, пользователи возмутились и задались вопросом, не следует ли им также голодать ради политики.

Польша уже отказалась от таких условий, хотя и сказала, что газовые хранилища у них вмещают достаточное количество голубого топлива, чтобы дать тепло людям на всю зиму.

У Болгарии таких шансов намного меньше и максимум на что она может расчитывать, так это на благосклонность Турции, с которой она находится в исторической неприязни. В данных условиях будет целесообразно, если Болгария согласится на предложение России.