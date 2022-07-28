Германия собирается ввести налог с потребителей газа

Германия планирует ввести сбор со всех потребителей газа с 1 октября, чтобы помочь поставщикам бороться с растущими ценами на импорт газа. Соответствующий законопроект был опубликован 28 июля.

Целью сбора является распределение дополнительных расходов на замену газа из России между всеми пользователями и предотвращение неплатежеспособности газовых трейдеров.

Согласно документу, домохозяйства и промышленные потребители с долгосрочными контрактами будут облагаться налогом, который будет действовать до конца сентября 2024 года.

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что сбор составит от 1,5 до 5 евроцентов за киловатт-час, а выручка будет доступна всем компаниям, которым необходимо заменить российский газ.

Таким образом, семья из четырех человек может столкнуться с дополнительными расходами в размере до 1000 евро в год.

Местная ассоциация коммунальных предприятий VKU приветствовала эту меру, добавив, что сбор должен быть повышен или продлен, если сохранятся высокие цены.

Хабек отметил, что без налога для конечного потребителя компании постоянно теряли бы миллионы долларов в неделю.

Президент экономического института DIW Марсель Фратшер сказал, что немцы должны быть готовы как минимум к утроению счетов за газовое отопление, но необходимо принять меры по оказанию поддержки малообеспеченным слоям населения.