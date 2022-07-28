Дмитрий Медведев: Россия даст параллельный ответ на угрозы от вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Финлянция и Швеция в скором времени собираются стать одними из членов НАТО. Дмитрий Медведев рассказал, какую угрозу это может нести как Россия сможет ответить на это.

Дмитрий Медведев прокомментировал на российском Совбезе вопрос с вступлением Финляндии и Швеции в ряды НАТО. Ответ странам будет ровно такой же, как и если они будут представлять определенную опасность для России.

Бывший президент России сказал, что все ответы будут симметричными на угрозы и попытки борьбы со стороны других стран. И лишь только Финляндии и Швеции выбирать, как им участвовать в этом Североатлантическом альянсе.

Если их позиция будет умеренная или положительная, то никаких вопросов к ним не будет. Однако, если они дадут разрешение на размещение натовских баз и военных вооружений, то и ответ будет для них соответствующий.

Медведев подчеркнул, что поблажек им никто не предоставляет, и Россия также не собирается этого делать. Сейчас очень многие вопросы поставлены на карту и нет больше шанса проиграть или уступать другим.

"Это зависит от самих стран. И симметрично этому будут предприниматься наши ответные шаги. Мы не хотим большего, нам нужна лишь справедливость", - заявил Медведев.

Такого же мнения придерживается и сам президент России Владимир Путин.