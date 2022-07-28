Новое исследование в Brigham and Women's Hospital опровергло мифы о витамине D

Новое исследование показало, что прием большого количества витамина D не снижает риск перелома костей у здоровых взрослых людей, не предотвращает рак или потерю памяти.

Ведущий автор исследования доктор Мерил ЛеБофф из бостонской больницы Brigham and Women's Hospital говорит, что витамин важен для организма, но его чрезмерное количество не приносит пользы.

Стивен Каммингс из Калифорнийского тихоокеанского медицинского центра рекомендует прекратить прием добавок с витамином D для предотвращения серьезных болезней.

Руководитель отдела профилактической медицины Brigham and Woman доктор Джоанн Мэнсон начала крупнейшее исследование в своем роде, чтобы отслеживать различные результаты для здоровья почти 26 000 в целом здоровых американцев в возрасте от 50 лет и старше.

Добавки не снижали риск переломов бедра или других костей даже у тех 20% участников исследования, которые дополнительно получали кальций.

Такие же результаты были у участников исследования с низким уровнем витамина D в крови.

Авторы исследования отмечают, что результаты опровергают догму и ставят под сомнение ценность рутинного скрининга уровня витамина D в крови и общие рекомендации по добавкам.

По их словам, проведение времени на свежем воздухе, физическая активность и здоровое питание приведут к большему улучшению здоровья для большинства людей.