Си Цзиньпин во время 2-хчасового разговора посоветовал Байдену не играть с огнем
Китайские государственные СМИ распространили информацию о том, что во время сегодняшнего телефонного разговора Си Цзиньпин сделал очередное предупреждение Джо Байдену в связи с ситуацией вокруг Тайваня.
В заявлении. Размещенном на сайте посольства Китая в США сказано, что лидеры двух стран обсуждали Тайвань, самоуправляемый демократический остров в центре напряженных американо-китайских отношений.
Там также говорится, что позиция правительства и народа Китая по тайваньскому вопросу последовательна, и решительная защита национального суверенитета и территориальной целостности Китая является твердой волей более чем 1,4 миллиарда китайцев.
В заявлении сказано, что общественному мнению нельзя бросать вызов, а те, кто играет с огнем, погибнут от него.
В настоящее время обострение напряженности связано с потенциальной поездкой на Тайвань спикера палаты представителей Нэнси Пелоси.
Этот шаг вызвал китайские угрозы о возможных военных действиях и планы по перемещению военного имущества США. Американские ВМС уже перебросили авианосец и его ударную группу сопровождения в Южно-Китайское море.
Белый дом опубликовал собственное заявление по телефону между Байденом и Цзиньпином, отметив, что президент Байден подчеркнул, что политика США не изменилась и что страна решительно выступает против односторонних усилий по изменению статус-кво или подрыву мира и стабильности через Тайваньский пролив.
Опубликовано: Светлана Репина
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