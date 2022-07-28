В CDC рассказали, может ли обезьянья оспа перерасти в пандемию
ВОЗ объявила оспу обезьян глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. В этом году было зарегистрировано более 19 000 случаев оспы обезьян в 76 странах, большинство из которых в странах, где вирус обычно не встречается.
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в США подтверждено более 3500 случаев.
Ученые говорят, что оспа обезьян гораздо менее заразна, чем COVID-19, для которого в январе 2020 года также был установлен самый высокий уровень опасности ВОЗ.
Но эксперт по зоонозам из Новозеландского университета Мэсси Дэвид Хейман указывает на одну общую черту. По его словам, вспышка обезьяньей оспы демонстрирует, насколько глобально взаимосвязан мир и как люди вторгаются в более дикие пространства.
Ученый считает, что человечество крутит колесо русской рулетки. Чем больше передач вируса, тем больше у него возможностей мутировать и развиваться.
Именно это может привести к большей трансмиссивности, как это произошло с омикронным вариантом коронавируса.
Хейман отмечает, что вспышка обезьяньей оспы выявила большие пробелы в здравоохранении, надзоре за общественным здравоохранением и диагностике в странах, где вирус является эндемичным.
Технический руководитель ВОЗ по обезьяньей оспе Розамунд Льюис считает, что вспышку можно остановить «с помощью правильных стратегий в правильных группах.
Опубликовано: Светлана Репина
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