The Spectator: Великобритания переплатила за электричество 5000% из-за отсутствия газа из РФ
Соединённое Королевство переплатило за электроэнергию пять тысяч процентов из-за сокращения поставок российского газа «Газпромом».
28 июля британский журнал «Спектейтор» заявил, что переплата Великобритании за импорт электроэнергии из Бельгии составили пять тысяч процентов из-за аномально высокой температуры и сокращение поставок газа по трубопроводу «Северный поток».
Издательство отмечает, что несмотря на то, что брексит спас Соединённое Королевство от энергетического кризиса, который накрыл страны ЕС, граждане Британии всё равно вынуждены значительно переплачивать за газ, топливо и электричество.
Опубликовано: Диана Мудреченко
-
-
Доктор Фаучи говорит, что COVID BA.5 может исчезнуть к тому времени, когда для него будут готовы вакцины
Главный медицинский советник президента США Джо Байдена доктор Энтони Фаучи сообщил, что Вакцины, созданные специально для борьбы с подвариантом COVID BA.5, должны быть готовы этой осенью.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Песков попросил не верить данным NYT о потерях армии России в Украине
Сунак заявил, что для Джонсона не найдётся работы в кабинете министров Британии
The Telegraph: Джонсон займет пост Генсека НАТО
Нэнси Пелоси по-прежнему собирается на Тайван и зовет с собой членов Конгресса
Биржа ICE Futures сообщила о подорожании газа до 2250$ за 1000 кубометров