Соединённое Королевство переплатило за электроэнергию пять тысяч процентов из-за сокращения поставок российского газа «Газпромом».

28 июля британский журнал «Спектейтор» заявил, что переплата Великобритании за импорт электроэнергии из Бельгии составили пять тысяч процентов из-за аномально высокой температуры и сокращение поставок газа по трубопроводу «Северный поток».

Издательство отмечает, что несмотря на то, что брексит спас Соединённое Королевство от энергетического кризиса, который накрыл страны ЕС, граждане Британии всё равно вынуждены значительно переплачивать за газ, топливо и электричество.