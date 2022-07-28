Огородники поделились мнением о выращивании огурцов в пластиковых бутылках

Один из народных способов вырастить огурцы – культивирование в бутылках из пластика.

Вертикальный огород:

Этот способ выращивания огурцов в пластиковой бутылке помогает сберечь место за земельном участке.

Для культивирования потребуется такой набор инвентаря:

Пластиковые бутылки.

Вертикальная, частично затененная поверхность – стена или часть забора.

Грунт.

Верёвки и крепления для стены.

Бутылки заполняют почвой и прикрепляют к вертикальной поверхности. У пластиковой емкости перед этим вырезают боковину. В землю помещают семена.

Культивирование пророщенных семян в пластиковых бутылках:

Для организации этого метода огуречные семена проращивают. Делают это во влажных тряпочках. Сначала замачивают в слабом растворе перманганата калия в течение получаса.

Подготовка к высадке начинается в апреле. На участке намечают грядку, почву перекапывают и удобряют разведенным куриным пометом.

Подготовленное место высадки оставляют на 2 дня, затем землю рыхлят вместе с золой – минимум 1 л. По центру гряды проводят канавку в 10 см глубиной и около 30 шириной. Лунки для посадки выкапывают на расстоянии около 20 см. В них вливают горячий раствор перманганата калия.

Пророщенные семена помещают в лунки, по три штуки в одну. Каждую посеянную группу присыпают почвой и приминают руками. Лунки накрывают половинками бутылок, как колпаком. Грядки с пластиковыми колпаками утепляют. Ставят дуги и натягивают пленку.

Когда семена дадут ростки, пробки у пластиковых бутылок откручивают, почву на грядках поливают и приподнимают пленку для доступа кислорода. Колпаки из бутылок снимают, когда растение будет достаточно крупным и перестанет помещаться в емкости.

Выращивание в каркасе теплицы:

К металлическому костяку протягивают веревки, в самой теплице вырывают траншею, которую обогащают удобрениями. Внесенную подкормку присыпают слоем земли в 10 см. Для высадки семян выкапывают канавку.

Ее заливают кипятком и дожидаются остывания. В подготовленное остывшее место высаживают семена огурца. Рядом с посадками вкапывают пластиковые бутылки, наполненные горячей водой. Их помещают в землю горизонтально. Готовую засеянную грядку накрывают пленкой.

Ростки появляются через 7 дней. Они тянутся по веревкам, закрепленным у каркаса, вверх. В таких условиях овощи созревают раньше.

Выращивание огурца в донышках от пластиковых бутылок:

Метод дает удобство в уходе за овощной культурой. В его основе стаканчики, сделанные из пластиковых бутылок. Сначала выкапывают глубокую (около 70 см) траншею, которую заполняют травой. Наполнение утрамбовывают, поливают кипятком и засыпают грунтом. На подготовленном участке выкапывают лунки, их заполняют навозом и золой.

В ямки помещают ростки огурцов по 2 шт в каждую. Ростки находятся в стаканчиках, сделанных из бутылок, в них должны быть отверстия внизу для поступления питания к корням. Над готовой грядкой размещают металлические дуги, на которые натягивают пленку.

Пленку снимают во второй половине июня. По краям гряды размещают двухметровые бруски из дерева. На них закрепляют стойки: одну вертикально, вторую под наклоном, образуя треугольники. Внутри конструкции прикрепляют рейки. Их располагают на расстоянии 40 см. саморезами.

Подрастающие огурцы привязывают к конструкции веревкой для доступа к растению солнца. Конструкция дает удобство в уходе и сборе урожая.