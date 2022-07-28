Вучич ввёл чрезвычайное положение в Сербии из-за «кровоточащего» бюджета
Президент Сербии Александр Вучич заявил о чрезвычайном положении в стране в связи с последствиями мирового кризиса.
В четверг, 28 июля 2022 года, президент Сербии Александр Вучич в эфире сербского телеканала TV Pink объявил о неофициальном введении чрезвычайного положения на территории Республики Сербии.
Вучич пояснил, что с августа и до апреля в Сербии будет фактически введено чрезвычайно положение из-за дефицита продовольственных товаров, а также существенного роста цен на энергоресурсы.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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