Переговоры Байдена и Си Цзиньпина об Украине и Тайване длились больше 2 часов

Состоялась телефонная беседа между Джо Байденом и китайским лидером Си Цзиньпином. Переговоры были посвящены общемировой обезопасности.

Пресс-служба Белого дома сообщает, что вечером 28 июля состоялись ранее запланированные телефонные переговоры между Джо Байденом и главой китайской коммунистической партией Си Цзиньпином. Беседа двул национальных лидеров длилась два часа семнадцать минут.

В Белом доме сообщили, что Байден и Си Цзиньпин обсуждали российскую специальную военную операцию в Украине, а также жёстко и откровенно обменялись мнениями о будущем Тайваня.