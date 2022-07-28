В США в почве обнаружили бактерию, вызывающую редкое тропическое заболевание
Бактерия, вызывающая редкое, а иногда и смертельное заболевание, которое долгое время считалось ограниченным тропическим климатом, был обнаружен в почве и воде в континентальной части США.
Микроорганизмы нашли на участке в Миссисипи. Он принадлежит мужчине, заболевшему мелиодозом.
Ученые полагают, что бактерии есть и в других районах вдоль побережья Мексиканского залива. Сотрудник Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Джулия Петрас говорит, что бактерии, находящиеся в почве, могут представлять угрозу для здоровья людей.
Болезнь начинается с таких симптомов, как лихорадка, боль в суставах и головная боль. На ранней стадии ее можно вылечить антибиотиками.
Но заболевание может привести к пневмонии, заражению крови и даже смерти, если его не лечить должным образом.
Ежегодно в США регистрируется около 12 случаев мелиодоза. Чаще всего болезнь выявляется у людей, которые путешествовали по определенным регионам Австралии, Таиланда, Центральной и Южной Америки.
Люди могут заразиться при прямом контакте с загрязненной почвой и водой, особенно если у них есть порезы на руке или ноге. Бактерии также можно вдохнуть.
В прошлом году четыре человека заболели этой болезнью, хотя ни один из них не путешествовал по миру. Чиновники обвинили в заболеваниях загрязненный спрей для ароматерапии, импортированный из Индии.
Опубликовано: Светлана Репина
-
-
Доктор Фаучи говорит, что COVID BA.5 может исчезнуть к тому времени, когда для него будут готовы вакцины
Главный медицинский советник президента США Джо Байдена доктор Энтони Фаучи сообщил, что Вакцины, созданные специально для борьбы с подвариантом COVID BA.5, должны быть готовы этой осенью.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Песков попросил не верить данным NYT о потерях армии России в Украине
Госдеп объявил награду в $10 млн за данные о «поваре Путина» Пригожине
The Telegraph: Джонсон займет пост Генсека НАТО
Сунак заявил, что для Джонсона не найдётся работы в кабинете министров Британии
Биржа ICE Futures сообщила о подорожании газа до 2250$ за 1000 кубометров