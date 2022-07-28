В США в почве обнаружили бактерию, вызывающую редкое тропическое заболевание

Бактерия, вызывающая редкое, а иногда и смертельное заболевание, которое долгое время считалось ограниченным тропическим климатом, был обнаружен в почве и воде в континентальной части США.

Микроорганизмы нашли на участке в Миссисипи. Он принадлежит мужчине, заболевшему мелиодозом.

Ученые полагают, что бактерии есть и в других районах вдоль побережья Мексиканского залива. Сотрудник Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Джулия Петрас говорит, что бактерии, находящиеся в почве, могут представлять угрозу для здоровья людей.

Болезнь начинается с таких симптомов, как лихорадка, боль в суставах и головная боль. На ранней стадии ее можно вылечить антибиотиками.

Но заболевание может привести к пневмонии, заражению крови и даже смерти, если его не лечить должным образом.

Ежегодно в США регистрируется около 12 случаев мелиодоза. Чаще всего болезнь выявляется у людей, которые путешествовали по определенным регионам Австралии, Таиланда, Центральной и Южной Америки.

Люди могут заразиться при прямом контакте с загрязненной почвой и водой, особенно если у них есть порезы на руке или ноге. Бактерии также можно вдохнуть.

В прошлом году четыре человека заболели этой болезнью, хотя ни один из них не путешествовал по миру. Чиновники обвинили в заболеваниях загрязненный спрей для ароматерапии, импортированный из Индии.