Нэнси Пелоси по-прежнему собирается на Тайван и зовет с собой членов Конгресса

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси пригласила членов Конгресса присоединиться к ней в запланированной поездке на Тайвань. Об этом сообщил ее помощник.

Высокопоставленный член комитета Палаты представителей по иностранным делам, был приглашен вместе со спикером посетить Тайбэй. Но его секретарь рассказала, что у него есть другие обязательства.

По ее словам, конгрессмен хотел бы присоединиться к поездке, поскольку считает, что любой американский чиновник должен иметь возможность посетить Тайвань, если он этого захочет.

Сообщается, что Пелоси пригласила присоединиться к ней также председателя комитета по иностранным делам Грегори Микса.

В Китае пообещали жесткую реакцию, если визит Нэнси Пелоси на Тайвань состоится. В КНР считают остров своей территорией.

Офис Пелоси пока не подтвердил визита, равно как и официальные лица Тайваня. Джо Байден ранее отметил, что поездка не выглядит хорошей идеей с точки зрения американских военных.

Тема Тайваня затрагивалась во время разговора американского президента с Си Цзиньпином. Китайский лидер в очередной раз заявил, что США получат жесткий ответ на поездку Пелоси.

США заявляют, что привержены самообороне Тайваня перед лицом угроз со стороны Пекина поглотить самоуправляющийся остров, что, как предупреждают представители американской разведки, происходит посредством дипломатического и экономического принуждения