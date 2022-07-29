Сунак заявил, что для Джонсона не найдётся работы в кабинете министров Британии

Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Сунак заявил, что не видит Джонсона в составе кабинета министров.

28 июля во время предвыборного выступления финалистов борьбы за должность премьер-министра Великобритании, Риши Сунак объявил, что в случае его победы, подавший в отставку Борис Джонсон останется без работы в британском правительстве.

Сунак утверждает, что не считает необходимым искать вакансию, особенно в кабинете министров Великобритании, для Джонсона, который подал в отставку после многочисленных скандалов.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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