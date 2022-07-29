Китай отвергает обвинения в попытке получить данные ФРС

Китай обрушился с критикой на депутата-республиканца, обвинившего его в попытке получить секретную информацию от Федеральной резервной системы.

Китайское правительство назвало «политической ложью» сообщение The Wall Street Journal о том, что Пекин пытался завербовать информаторов в Федеральной резервной системе для получения экономических данных США.

В отчете со ссылкой на расследование, проведенное сенатской комиссией, содержатся обвинения во взломе компьютеров китайцами и других попытках украсть коммерческую и правительственную информацию США.

Издание рассказывает, что китайские власти пытались нанять сотрудников региональных банков ФРС, предлагая контракты.

В нем сообщается, что сотруднику, который посетил Шанхай в 2019 году во время торговой напряженности между США и Китаем, угрожали тюрьмой, чтобы заставить сотрудника раскрыть данные.

Представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь заявил, что обвинения не имеют под собой фактической основы, а некоторые американские политики страдают манией преследования.

По его словам, данный отчет является политической ложью, сфабрикованной несколькими законодателями-республиканцами, которые питают недобрые намерения.

Ранее сенатор от штата Огайо Роб Портман, что ФРС необходимо сделать больше, чтобы противостоять угрозе со стороны одного из главных иностранных противников.