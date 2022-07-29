Госдеп США одобрил продажу ФРГ тридцати пяти истребителей F-35

Государственный департамент США одобрил возможную сделку с ФРГ по продаже тридцати пяти истребителей F-35 и боеприпасов к ним.

В четверг, 28 июля 2022 года, пресс-служба Госдепартамента Соединённых Штатов сообщила об одобрении возможной продажи германскому правительству тридцати пяти американских истребителей F-35, боеприпасов и двигателей к ним.

Представители Госдепа отметили, что общая сумма сделки по покупке Германией истребителей-бомбардировщиков со всеми комплектующими составит более чем восемь миллиардов долларов.