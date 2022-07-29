Садоводы объяснили, как добиться хорошего урожая смородины

Смородина – одна из самых полезных ягод. Ее выращивание не требует особых навыков, но некоторые правила все же нужно соблюдать.

Смородиновым кустам достаточно трех поливов за сезон, но они должны быть обильными. Особенно чувствительны к недостатку влаги растения, у которых растут побеги и формируются ягоды.

Первый полив нужен во время наращивания зеленой массы, второй – в начале созревания урожая, третий – после его уборки.

Подкормки вносятся на стадии образования завязей и после сбора ягод. Чтобы их компоненты лучше усваивались, нужно сделать борозды по приствольному кругу.

Смородина хорошо реагирует на составы с калием и фосфором. Можно использовать сернокислый калий, суперфосфат. Оба они разводятся в воде.

Улучшить урожай помогает мульчирование почвы, лучше всего – торфом. Мульча задерживает к грунте влагу и защищает корни от температурных перепадов.

Если зима очень холодная, лучше накрыть кусты специальным материалом. Стоит обратить внимание и на привлечение опылителей. В этом поможет опрыскивание сладкой водой.

Правильная и своевременная обрезка смородины тоже влияет на будущий урожай. Важно помнить, что цветочные почки после сбора ягод закладываются на следующий сезон.