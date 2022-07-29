Фермеры рассказали, как убирать урожай моркови и свеклы, чтобы он дольше хранился

При соблюдении определенных правил морковь, свекла и другие корнеплоды будут долго храниться без потери вкусовых качеств.

Овощи нежелательно оставлять в земле после того, как они пустили небольшие корни. Корнеплоды могут сгнить или станут добычей грызунов.

Обрывать или обрезать корешки не нужно, чтобы овощи не завяли. Урожай нельзя убирать в дождь, иначе плод напитаются влагой и быстро испортятся.

При уборке нежелательно повреждать кожицу растений. Их можно аккуратно подкапывать вилами и лопатой.

Мыть корнеплоды не следует, лучше просто отряхнуть с них землю и обтереть сухой тканью. Ботву лучше срезать сразу, оставив примерно 1 см.

Овощи раскладывают под навесом на непромокаемый материал для просушивания. Затем их сортируют по размеру.

Все корнеплоды, на которых есть следы заболеваний или любые другие повреждения, нужно сразу удалить. Храниться они все равно не будут.

Для длительного хранения корнеплоды нужно подержать в прохладном месте, присыпать грунтом и убрать в подвал.