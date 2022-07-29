Агрономы объяснили, после каких растений лучше высаживать на грядки клубнику

Для посадки клубники очень важно подобрать правильное место. Это касается не только почвы и освещенности, но и растений, которые росли там до нее.

Для клубники подходит освещенная часть участка, которая не продувается летом. Важно, чтобы после дождя там не застаивалась вода.

На песчаной почве растение может сохнуть, а на глинистой ему не хватает воздуха. В идеале нужен легкий и рыхлый грунт, не слишком кислый.

Не стоит высаживать клубнику на грядки, где раньше росли помидоры. В почве могут оставаться возбудители фитофторы, опасной для обоих растений.

Картофель – тоже не лучший предшественник для клубники. Это связано и с риском фитофтороза, и с наличием в грунте проволочника. После картофеля почва сильно истощается.

Огурцы забирают из земли азот, после них сажать клубнику не стоит. Нельзя зажать растение там, где до него произрастали астры и лилии, гладиолус и шиповник, розы и боярышник, ежевика или малина.

Зато хороший урожай ягод можно получить, высадив клубнику после тюльпанов, гиацинтов и нарциссов. Подойдут грядки после редьки и редиса, после моркови и свеклы.

А лучше всего высаживать клубнику там, где росли бобовые, например, фасоль или горох. В этом случае ягоды будут особенно сладкими.