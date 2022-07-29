Алиханов: транзит в Калининград может вновь прекратиться с 1 сентября по вине Литвы

Калининградский губернатор Антон Алиханов сообщает, что транзит из Литвы в Калининград вновь может быть остановлен с 1 сентрябя.

29 июля Калининградский губернатор Антон Алиханов заявил, что с 1 сентября центральный литовский банк прекращает сотрудничество с Россией, ввиду чего транзит грузов в Калининградскую область через Литву вновь может быть остановлен.

Алиханов предполагает, что после прекращения сотрудничества литовского банка с РФ Вильнюс будет либо пропускать российские грузы бесплатно, либо опять полностью прекратит транзит товаров в регион.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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