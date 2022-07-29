Фермеры рассказали, как правильно выращивать патиссоны

Патиссоны – очень полезный продукт с высоким содержанием витаминов, клетчатки, пектина, минеральных веществ. Они бывают белыми, оранжевыми, зелеными и фиолетовыми.

Сажать патиссоны лучше на хорошо освещенном месте с проветриванием. Землю желательно удобрить осенью с помощью органики. Весной проводят прополку и рыхлят грунт, делают лунки и оставляют их на 5 дней под пленкой.

Семена сажают сухими или проращенными, делается это в середине апреля. Между патиссонами должно быть по 5 см.

После посева лунки снова накрывают. Для последующего обогрева в них можно внести небольшое количество навоза.

Для патиссонов важен регулярный обильный полив. В период активного роста его проводят раз в неделю, во время формирования завязи – два раза в неделю.

При поливе вода не должна попадать на цветки, иначе они сгниют. Поливать патиссоны нужно под корни.

В качестве подкормок лучше использовать органические составы. Их вносят дважды за время цветения. Очень важно приподнимать патиссоны, чтобы они не соприкасались с землей.

Для профилактики болезней не следует поливать растения очень холодной водой, а также чрезмерно увлажнять почву.