Фермеры рассказали, как правильно выращивать патиссоны
Патиссоны – очень полезный продукт с высоким содержанием витаминов, клетчатки, пектина, минеральных веществ. Они бывают белыми, оранжевыми, зелеными и фиолетовыми.
Сажать патиссоны лучше на хорошо освещенном месте с проветриванием. Землю желательно удобрить осенью с помощью органики. Весной проводят прополку и рыхлят грунт, делают лунки и оставляют их на 5 дней под пленкой.
Семена сажают сухими или проращенными, делается это в середине апреля. Между патиссонами должно быть по 5 см.
После посева лунки снова накрывают. Для последующего обогрева в них можно внести небольшое количество навоза.
Для патиссонов важен регулярный обильный полив. В период активного роста его проводят раз в неделю, во время формирования завязи – два раза в неделю.
При поливе вода не должна попадать на цветки, иначе они сгниют. Поливать патиссоны нужно под корни.
В качестве подкормок лучше использовать органические составы. Их вносят дважды за время цветения. Очень важно приподнимать патиссоны, чтобы они не соприкасались с землей.
Для профилактики болезней не следует поливать растения очень холодной водой, а также чрезмерно увлажнять почву.
Опубликовано: Светлана Репина
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