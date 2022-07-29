Белый дом исключил поездку Зеленского в США

Глава пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер утверждает, что ей нечего сказать о планах Зеленского приехать в США.

В ходе очередного брифинга в Белом доме пресс-секретарь ведомства Карин Жан-Пьер получила вопрос от местной журналистки о том, посетит ли США президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время. Жан-Пеьр сообщила, что ей нечего сказать по данному вопросу, фактически исключив поездку Зеленского в Соединённые Штаты.

Также Карин Жан-Пьер напомнила, что накануне жена Зеленского Елена лично побывала в Белом доме, а правительство США регулярно поддерживает связь с украинским президентом.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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