Белый дом исключил поездку Зеленского в США
Глава пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер утверждает, что ей нечего сказать о планах Зеленского приехать в США.
В ходе очередного брифинга в Белом доме пресс-секретарь ведомства Карин Жан-Пьер получила вопрос от местной журналистки о том, посетит ли США президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время. Жан-Пеьр сообщила, что ей нечего сказать по данному вопросу, фактически исключив поездку Зеленского в Соединённые Штаты.
Также Карин Жан-Пьер напомнила, что накануне жена Зеленского Елена лично побывала в Белом доме, а правительство США регулярно поддерживает связь с украинским президентом.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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