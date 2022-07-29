Садоводы рассказали, что такое фитофтора на винограднике и как ее вылечить

Фитофтороз – одно из самых распространенных заболеваний виноградника, способное погубить весь урожай и само растение.

Условия для развития болезни создаются при повышенной влажности воздуха в холодную погоду. Первым признаком фитофтороза являются специфические пятна.

Затем развивается гниль корней, на штамбах появляются трещины, через которые вытекает сок. Если болезнь не лечить, листья мельчают, меняют цвет, ягоды гниют и опадают.

Для лечения фитофтороза используются фунгицидные препараты. На начальной стадии нужно удалить пораженные части растения, чтобы заболевание не распространялось дальше.

Надземную часть растения опрыскивают бордоской смесью или специальными средствами. При сильном поражении используются Абига-Пик или Купроксат.

Фунгициды нужно чередовать, иначе появится штамм фитофторы, устойчивый к определенному средству. Справиться с ним будет сложнее.

Если заболевание продолжает развиваться, нужно приготовить раствор поваренной соли. Для этого 200 г соли разводят в 10 л воды.

Растение опрыскивают соляным раствором и накрывают пленкой. Но в этом случае урожай сохранить не удастся.