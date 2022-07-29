Агрономы объяснили, почему ягоды малины становятся сухими и невкусными

Малина – неприхотливый кустарник, не требующий особого ухода. Но иногда качество ягод снижается, они становятся невкусными и высыхают.

Такая проблема возникает при несвоевременной уборке урожая. В костянках ягод находятся семена, которые вырастают по мере созревания.

Ягоды нужно собирать по мере созревания. Если сделать это невозможно, куст хорошо поливают. Это даст отсрочку на пару дней.

Недостаток полива негативно влияет на ягоды. Они теряют прочность между костянками и начинают крошиться или просто засыхают.

Важно следить, чтобы грунт был влажным на глубину 30-40 см. Но и чрезмерного увлажнения тоже допускать нельзя, это приведет к гниению корней.

Ягоды портятся при недостатке питания. В период созревания малину нужно подкармливать азотными и калийными удобрениями. Во время формирования завязей лучше использовать органику.

Проблема может заключаться в плохом опылении, особенно при частых дождях и холодной погоде. В таком случае куст можно опрыскать сладкой водой, чтобы привлечь опылителей.

Если ягоды мельчают, а побеги не растут, листья меняют форму, вероятно, растение болеет. Для лечения есть специальные препараты.