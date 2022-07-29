The Drive: полковник США допустил прекращение поставок ракет Himars Киеву
Издание The Drive утверждает, что США могут прекратить поставлять Украине ракеты к РСЗО HIMARS.
Газета The Drive взяла интервью у отставного полковника морской пехоты Соединённых Штатов Марка Канчиана, который сообщил, что Пентагон может прекратить поставки Украине боеприпасов к реактивной системе залпового огня HIMARS. По словам Канчиана, Владимир Зеленский просит у Вашингтона до ста установок HIMARS, однако Украине следует беспокоиться не о количестве РСЗО.
Марк Канчиан уверен, что к четвёртому месяцу использования HIMARS ВСУ могут полностью истратить все боеприпасы к ним, в США могут отказаться поставлять Киеву новые ракеты к установкам.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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