Огородники рассказали, как правильно размножать голубику

Ягоды голубики очень вкусные и полезные. Размножать и обновлять кусты на своем участке можно несколькими способами.

В летнее время голубику размножают полуодресневевшими черенками. Их заготавливают в июне-июле, иногда в начале августа.

Важно, чтобы в этот период материнское растение было в состоянии временного покоя. Это означает, что у него уже не растут побеги. Черенки лучше нарезать в пасмурную погоду по утрам, выбирая побеги этого года. Их не срезают ножницами, а резко отрывают.

При этом пятка должна остаться целой, поскольку на ее месте впоследствии образуются корни растения. Черенок должен быть длиной около 10 см.

Лишние кусочки коры нужно отрезать, нижние пластины удалить, два листа сверху укоротить наполовину.

Чтобы черенки лучше укоренялись, их нужно обработать стимулятором роста. После этого их высаживают в теплицу в заранее подготовленные грядки со смесью кислого торфа и песка.

Расстояние между заготовками должно быть около 5 см. После посадки растение хорошо поливают, теплицу регулярно проветривают, листья опрыскивают.

Подкормки в этот период не требуются. В конце августа нужно снять укрытие. Осень – это время наращивания корней и листьев. В октябре растения мульчируют.

Перед наступлением зимы посадки нужно утеплить спанбондом, а весной пересадить голубику в емкости. На постоянное место ее можно высадить в октябре или следующей весной.