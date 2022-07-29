The Spectator: Британия переплатила за электричество 5000% без газа из России
Издание The Spectator рассказало о росте трат на электроэнергию в Великобритании в условиях отсутствия российского газа.
Журналисты газеты The Spectator утверждают, что выход Великобритании из Евросоюза помог Лондону наименее всего пострадать от энергокризиса в сравнении со своими европейскими соседями. Вместе с тем Британия поддержала антироссийские санкции ЕС, ввиду чего также стала испытывать проблемы с газоснабжением из-за сокращения поставок из России.
По данным The Spectator, в пиковые дни июльской жары Великобритания заплатила за электроэнергию на 5000 процентов дороже, поскольку ветряные мельницы страны не смогли выработать достаточной количество энергии в период отсутствия ветра.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Песков попросил не верить данным NYT о потерях армии России в Украине
The Spectator: Британия переплатила за электричество 5000% без газа из России
The Telegraph: Джонсон займет пост Генсека НАТО
Огородники рассказали, как правильно размножать голубику
Биржа ICE Futures сообщила о подорожании газа до 2250$ за 1000 кубометров