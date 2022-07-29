Издание The Spectator рассказало о росте трат на электроэнергию в Великобритании в условиях отсутствия российского газа.

Журналисты газеты The Spectator утверждают, что выход Великобритании из Евросоюза помог Лондону наименее всего пострадать от энергокризиса в сравнении со своими европейскими соседями. Вместе с тем Британия поддержала антироссийские санкции ЕС, ввиду чего также стала испытывать проблемы с газоснабжением из-за сокращения поставок из России.

По данным The Spectator, в пиковые дни июльской жары Великобритания заплатила за электроэнергию на 5000 процентов дороже, поскольку ветряные мельницы страны не смогли выработать достаточной количество энергии в период отсутствия ветра.