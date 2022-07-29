Агрономы объяснили, почему нужно посадить розмарин на своем участке
Розмарин – это средиземноморское растение, которое было известно еще в древности своим приятным вкусом и целебными свойствами.
Растение неприхотливое, устойчивое к заморозкам, изменениям погоды. Вырастить его смогут даже начинающие садоводы.
Розмарин нужно сажать на хорошо освещенных местах, на легкой и рыхлой почве. Его высаживают любым способом: с помощью рассады, черенками или отводками, делением куста.
Одно из преимуществ растения – отсутствие вредителей. Более того, его фитонциды способны отпугивать многих насекомых и слизней.
В теплую и сухую погоду розмарин нужно поливать раз в три дня. Если кончики листьев пожелтели, необходимо усилить полив.
Растение можно подкармливать органикой. Обязательно нужны прополка и рыхление грунта, чтобы к корням поступало достаточно воздуха.
Для омоложения кустов их обрезают до уровня земли. Длинные побеги засушивают, развешивая пучками в прохладном месте.
Из розмарина можно делать настои для лечения ОРВИ, заболеваний дыхательной системы, для ингаляций.
Его добавляют в пищу в качестве приправы. У розмарина приятный хвойно-лимонный вкус. Можно выращивать кустарник и в декоративных целях, для украшения участка.
Опубликовано: Светлана Репина
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