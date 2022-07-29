Фермеры объяснили, как вырастить крупный сельдерей
Для выращивания крупного сельдерея необходимо выбрать семена соответствующего сорта. Их можно высаживать до середины апреля.
Перед посевом можно замочить семена в стимуляторе роста. Их сажают на глубину около 5 мм и накрывают. Уход такой же, как и за любой другой рассадой.
К концу мая на растении должно быть 5-7 листьев, тогда его можно высаживать в грунт. Лучше выбрать солнечное место и сразу добавить в лунку удобрение, например, золу и компост.
Почва не должна пересыхать, необходимо постоянно поддерживать ее влажной с помощью регулярных поливов. Листья не обрывают, а вот корешки нужно удалить, когда корнеплод чуть подрастет.
К концу сезона, когда нижние листья лягут на землю, их нужно удалить. Это необходимо для хорошего проветривания и освещения растения.
Первая подкормка с азотом вносится через неделю после высадки рассады. Вторая – с азотом, фосфором, калием – еще через месяц.
Третья подкормка нужна примерно за месяц до сбора урожая. Она должна содержать фосфор и калий.
Урожай убирают после первых заморозков. Корнеплоды вынимают из земли, отрезая их корень и листья. Затем их несколько дней просушивают в проветриваемом помещении.
Опубликовано: Светлана Репина
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