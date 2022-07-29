Садоводы рассказали, чем болеют петунии и как их лечить

Петунии не слишком восприимчивы к болезням. Но иногда их все же поражают заболевания, и тогда растения нуждаются в грамотном лечении.

Наиболее частая болезнь петуний – это железный хлороз. Он возникает из-за нехватки железа или чрезмерного полива. Листья становятся светлыми, постепенно желтеют, стебли и цветы деформируются.

Для устранения заболевания растение нужно раз в три дня опрыскивать раствором хелата железа, поливать грунт раствором железного купороса и лимонной кислоты.

Если петунии заболевают мучнистой росой, на них появляется белый налет. Со временем листья желтеют и отмирают, а само растение может погибнуть.

Пораженные растения удаляют вместе со слоем грунта под ними. Остальные петунии опрыскивают фунгицидами или обрабатывают горчичным настоем.

Фузариоз поражает корень, а потом поднимается к листьям и цветам. Это заболевание нельзя вылечить, но можно уберечь от него петунии, растущие рядом.

Вирусные болезни вроде огуречной мозаики и некроза также нельзя вылечить. Такие растения необходимо срочно выкопать и сжечь за пределами участка.

Для профилактики болезней петуний необходимо соблюдать режим полива, рыхлить почву, не загущать посадки и периодически вносить подкормки.