Bloomberg: Германия теряет лидерство в Евросоюзе из-за санкций против РФ
Издание Bloomberg предупредило правительство Германии о скорой потере лидерства в Европейском союзе.
Журналист американской газеты Bloomberg Мария Тадео утверждает, что ФРГ может утратить негласное место в Евросоюзе из-за санкций против России, спровоцировавших энергетический кризис в Германии. По мнению Тадео, до наступления энергокризиса в немецком государстве Берлин действительно был влиятельным центром Евросоюза, однако теперь всё иначе.
При этом Мария Тадео уверена, что лидерство в Евросоюзе могут разделить между собой южные страны организации, что будет здравым перераспределением сил внутри блока.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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