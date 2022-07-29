Bloomberg: Германия теряет лидерство в Евросоюзе из-за санкций против РФ

Издание Bloomberg предупредило правительство Германии о скорой потере лидерства в Европейском союзе.

Журналист американской газеты Bloomberg Мария Тадео утверждает, что ФРГ может утратить негласное место в Евросоюзе из-за санкций против России, спровоцировавших энергетический кризис в Германии. По мнению Тадео, до наступления энергокризиса в немецком государстве Берлин действительно был влиятельным центром Евросоюза, однако теперь всё иначе.

При этом Мария Тадео уверена, что лидерство в Евросоюзе могут разделить между собой южные страны организации, что будет здравым перераспределением сил внутри блока.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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